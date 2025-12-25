Михаил Боярский заявил, что не планирует отмечать день рождения

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому 26 декабря исполняется 76 лет, однако праздновать день рождения он не собирается, сообщил актер в беседе с изданием "Абзац".

Также Боярский подчеркнул, что у него все в порядке, чувствует он себя хорошо.

В апреле супруга артиста Лариса Луппиан сообщала, что он попал в больницу после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. По ее словам, произошел перелом одного ребра.

В октябре стало известно, что Боярский восстановился после перелома и начал репетировать в театре. Его супруга отмечала, что артист готов сниматься только в Санкт-Петербурге, несмотря на то что его часто приглашают и на выездные съемки.