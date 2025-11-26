РИА Новости: суд оштрафовал Михаила Боярского за не оплаченный вовремя другой штраф

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Суд в Санкт-Петербурге назначил штраф в двукратном размере народному артисту России Михаилу Боярскому за неоплату в срок другого взыскания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

В заключении суда указано, что актер признан виновным в административном нарушении. Решение вступило в законную силу, а Боярский не подавал апелляционную жалобу.

При этом конкретная сумма, взысканная с артиста, и причина первоначального штрафа не разглашаются.

Ранее суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского долг по оплате ЖКУ по иску фонда капремонта. При этом сумма накопившейся задолженности, а также период неоплаты не уточнялись. Решение суда вступило в силу.

Также стало известно, что российский певец и композитор Mr. Credo (настоящее имя – Александр Махонин. – Прим. ред.) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД. По информации СМИ, штрафы накопились с конца 2023 года.