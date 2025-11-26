Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 11:59

Культура
Главная / Новости /

РИА Новости: суд оштрафовал Михаила Боярского за не оплаченный вовремя другой штраф

Суд оштрафовал Михаила Боярского за не оплаченный вовремя другой штраф

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Суд в Санкт-Петербурге назначил штраф в двукратном размере народному артисту России Михаилу Боярскому за неоплату в срок другого взыскания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

В заключении суда указано, что актер признан виновным в административном нарушении. Решение вступило в законную силу, а Боярский не подавал апелляционную жалобу.

При этом конкретная сумма, взысканная с артиста, и причина первоначального штрафа не разглашаются.

Ранее суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского долг по оплате ЖКУ по иску фонда капремонта. При этом сумма накопившейся задолженности, а также период неоплаты не уточнялись. Решение суда вступило в силу.

Также стало известно, что российский певец и композитор Mr. Credo (настоящее имя – Александр Махонин. – Прим. ред.) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД. По информации СМИ, штрафы накопились с конца 2023 года.

Читайте также


судыкультура

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика