РИА Новости: Мировой суд оштрафовал актера Артура Смольянинова за неуплату другого штрафа

Фото: ТАСС/Александра Краснова (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом и включен в список террористов и экстремистов) за неуплату в срок другого административного штрафа, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Сумма назначенного актеру штрафа не уточняется. За что именно его привлекли к административной ответственности также неизвестно, однако 15 мая в отношении Смольянинова будет рассмотрено аналогичное административное дело.

Как отмечает агентство, в 2024 году актер был оштрафован дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что вовремя не оплатил уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства.

Смольянинов находится под заочным арестом с 29 октября 2024 года. Актер обвиняется по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

С началом СВО актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. Смольянинов является иноагентом с января 2023 года. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.