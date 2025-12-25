Путин пообщался с девочкой, мечту которой исполнил в рамках "Елки желаний"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поговорил по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной, которая стала участницей акции "Елка желаний". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Девочка хотела посетить Звездный городок, ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Ее желание было исполнено", – указал Песков.

Кроме того, Путин дополнительно организовал ей посещение балета "Щелкунчик" в Большом театре. Российский лидер очень тепло поинтересовался впечатлениями школьницы, а также пообщался с ее мамой, пожелав им всего наилучшего в Новом году.

Ранее президент исполнил новогоднюю мечту 5-летнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Ребенок тоже оставил свое пожелание на "Елке желаний".

Мальчик посетил Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе, затем ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции. После этого Путин позвонил мальчику и пообщался с ним по телефону.

