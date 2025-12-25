Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Мэр столицы взял три открытки с детскими мечтами.

В частности, глава города пообещал исполнить желание 11-летней Арины из Луганска. Девочка хотела бы иметь шведскую стенку. Кроме того, Собянин исполнит мечты двух москвичей.

"Дима, 14 лет, мечтает о встрече с пилотом военного самолета – вопросов нет, встретится с хорошим, замечательным пилотом военного самолета. Еще есть из Москвы, Бажена-Леля, 12 лет, мечтает об умной колонке", – сказал Собянин.

Мэр пообещал, что все пожелания детей обязательно сбудутся.

Владимир Путин также принял участие в новогодней акции. Президент уже исполнил мечту 5-летнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Кроме того, глава государства пообщался с ребенком по телефону и пожелал ему всего самого доброго.

"Елка желаний" стартовала 20 ноября. Акция помогает исполнить новогодние желания детей, которые оказались в трудной ситуации, детей с ограниченными возможностями, сирот, а также одаренных ребят.