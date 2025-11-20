Форма поиска по сайту

20 ноября, 15:21

Общество

Акция "Елка желаний" стартовала в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Национальном центре "Россия" дал старт ежегодной акции "Елка желаний", сообщает ТАСС.

"Эта елка – настоящий чудесный мост между теми людьми, которые нуждаются в какой-либо помощи, и теми людьми, которые готовы искренне от всего сердца оказать возможную помощь", – сказал Дед Мороз.

Акция "Елка желаний" – традиция, объединяющая россиян с 2018 года. Ежегодно она помогает исполнить мечты детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ранее в России выбрали главную новогоднюю ель. Дерево растет в Рузском округе Подмосковья. Его высота составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

Елку спилят 8 декабря, после чего ее доставят на Соборную площадь Московского Кремля. Затем дерево установят и украсят.

