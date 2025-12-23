Движение открыто на Боровицкой площади и Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта открыто на Боровицкой площади и на Тверской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения вводились вечером 23 декабря.

Ранее в департаменте транспорта Москвы предупредили о возможных локальных ограничениях движения в центре города 24 декабря. Из-за этого москвичам посоветовали пересесть на метро либо отложить поездку на авто и запланировать выезд после 20:00.

Кроме того, на движение по городу могут повлиять погодные условия. По данным синоптиков, ночь на среду, 24 декабря, может стать самой холодной с начала зимы в Москве. Температура воздуха упадет до минус 16 градусов.

