23 декабря, 19:30Транспорт
Движение транспорта перекрыто на Боровицкой площади и Тверской улице
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта временно закрыто на Боровицкой площади и Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В департаменте уточнили, что водители не могут проехать по Тверской улице перед Моховой. Автомобилистам рекомендовано соблюдать внимательность и выбирать альтернативный маршрут по Садовому кольцу.
Ранее движение транспорта ограничили в районе Причального проезда в Москве. Меры действуют до 28 февраля 2026 года.
Автовладельцы не могут воспользоваться участками на Причальном проезде, улице 3-й Магистральной и Шелепихинском шоссе. На них недоступны одна-две полосы и парковка.