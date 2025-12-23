Движение транспорта перекрыто на Боровицкой площади и Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта временно закрыто на Боровицкой площади и Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что водители не могут проехать по Тверской улице перед Моховой. Автомобилистам рекомендовано соблюдать внимательность и выбирать альтернативный маршрут по Садовому кольцу.

Ранее движение транспорта ограничили в районе Причального проезда в Москве. Меры действуют до 28 февраля 2026 года.

Автовладельцы не могут воспользоваться участками на Причальном проезде, улице 3-й Магистральной и Шелепихинском шоссе. На них недоступны одна-две полосы и парковка.

