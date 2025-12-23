23 декабря, 16:00Общество
Ночь на 24 декабря может стать самой холодной с начала зимы в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ночь на среду, 24 декабря, может стать самой холодной с начала зимы в Москве, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Эта ночь, она будет самая холодная, потому что небо сейчас прояснивает, и гребень такой сегодня удержался довольно холодный", – цитирует ее РИА Новости.
По словам синоптика, первая половина ночи будет ясной. При этом температура воздуха в столице составит порядка минус 16 градусов, а в Подмосковье столбики термометров опустятся до 18–19 градусов мороза.
Ранее синоптики отмечали, что ночь на вторник, 23 декабря, стала самой холодной в Москве с начала месяца. На столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировали температуру до минус 10,7 градуса.
Из-за резкого похолодания специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления и повысили температуру теплоносителя в магистральных сетях.
