23 декабря, 10:36

Общество
Синоптик Позднякова: в Москве начал восстанавливаться снежный покров

Синоптик сообщила о восстановлении снежного покрова в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начал восстанавливаться снежный покров. Об этом сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, вечером 22 декабря и в ночь на 23-е число в столичном регионе фиксировались небольшие осадки. За этот период выпало не более 1,5 миллиметра снега.

"К утру 23 декабря в Москве восстановился снежный покров, на ВДНХ и в МГУ, высотой 2 сантиметра. Лишь в центре снежок только обозначился", – отметила Позднякова.

Метеоролог также рассказала, что в подмосковных Черустях высота снежного покрова составляет 8 сантиметров. По ее словам, эти показатели позволяют открыть лыжный сезон. При этом синоптик уточнила, что 23 декабря снег выпадет вновь.

Погода в период новогодних каникул с большой вероятностью позволит жителям столицы покататься на санках и лыжах. По словам Поздняковой, 26 декабря к Московскому региону приблизится теплый фронт, который принесет много снега.

Благодаря этому сформируется покров, который полностью покроет землю. Синоптик указала, что снег сохранится до 31 декабря, так как в этот день ожидается достаточно морозная погода. При этом метеоролог не исключила вероятности, что в новогодние каникулы высота покрова будет достигать 10 сантиметров.

Оттепель сменилась январскими морозами в Москве

обществопогодагород

