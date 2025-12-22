Дед Мороз пообещал москвичам снег в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снег обязательно будет в Москве на новогодних праздниках, рассказал в пресс-центре ТАСС Всероссийский Дед Мороз.

Он отметил, что пока весь снег находится в его резиденции – в Великом Устюге. Но волшебник пообещал, что и в Москве будет "и морозец славный, и снег белый и пушистый".

"И, конечно, у ребят новогоднее раздолье и новогодние праздники будут со снегом", – указал Дед Мороз.

Кроме того, волшебник планирует побывать на Новый год в каждом городе, поселке и деревне, чтобы все получили подарки и хорошее настроение. При этом Дед Мороз объявил об открытии горячей линии, где каждый сможет позвонить и говорить с ним.

Также открыто свыше 300 почтовых ящиков в 100 городах страны, куда каждый может положить свое письмо Деду Морозу.

"Я обязательно отвечу", – отметил волшебник.

Ранее синоптики спрогнозировали в Москве январские морозы до минус 10–15 градусов в среду, 24 декабря. В это же время всю неделю будет идти снег, но наиболее интенсивные осадки будут в пятницу, 26 декабря.

По словам доцента института экологии РУДН Владимира Пинаева, в Москве и области в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, ожидаются снег и температура до минус 5 градусов.

