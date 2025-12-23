Трамваи № 17 задерживаются в проезде Дежнева на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трамваи № 17 задерживаются в районе остановки "Проезд Шокальского" в проезде Дежнева в Москве из-за аварии на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с задержкой маршруты временно изменены. Пассажиров призвали соблюдать внимательность и следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин открыл вторую в России трамвайную линию без контактной сети и с вагонами на автономном ходу. Таким образом, были восстановлены трамвайные пути по улице Трифоновской и соединены Белорусский и Рижский вокзалы.

Транспортная доступность улучшится почти для 500 тысяч москвичей. Также будет установлена связь между двумя транспортными узлами.

Кроме того, в Москве появляются беспилотные трамваи на основе искусственного интеллекта. По словам мэра, поездку на таком транспорте совершили свыше 26 тысяч пассажиров.

