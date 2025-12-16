Сергей Собянин открыл трамвайную линию с вагонами на автономном ходу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл вторую в России трамвайную линию без контактной сети и с вагонами на автономном ходу.

"Сегодня восстанавливаем историческую справедливость – восстанавливаем трамвайные пути по улице Трифоновской и таким образом соединяем Белорусский вокзал и один из крупнейших транспортных узлов – это Рижский (вокзал. – Прим. ред.)", – подчеркнул мэр.

Он также указал, что транспортная доступность улучшится почти для 500 тысяч москвичей. Также будет установлена связь между двумя транспортными узлами.

Глава города добавил, что для работы трамвая без контактной сети не нужно обустраивать силовые подстанции и контактные линии. Он также поблагодарил представителей транспортного комплекса за их работу и поздравил их с наступающим Новым годом.

В пресс-службе мэра и правительства столицы напомнили, что в 2024–2025 годах были выполнены работы по комплексному благоустройству улицы Трифоновской с восстановлением движения трамваев. Данный транспорт перестал ходить на этом участке в середине 1990-х в связи с реконструкцией Большого Крестовского путепровода. Теперь трамвай № 5 снова будет курсировать между Белорусским вокзалом и станцией метро "Рижская".

Длина двухпутной трамвайной линии составила 2,1 километра. Специалисты обновили шпалы, заменили старые рельсы на новые, а также уложили новое верхнее покрытие путей. Помимо этого, на участке улицы Гиляровского между улицей Трифоновской и Рижской площадью уложили новые пути. У станции метро "Рижская" обустроили разворотное кольцо для трамваев.

Новый участок трамвайных путей интегрирован в действующую сеть, а на пересечении улиц Трифоновской и Образцова было обновлено 3 стрелочных перевода. Во время обустройства трамвайной линии применялась технология бесшумной укладки рельсов, что позволит трамваям двигаться тихо и плавно.

Всего длина маршрута № 5 составляет 4,4 километра – он связывает 3 района Москвы, а именно Тверской, Марьина Роща и Мещанский. Маршрут будут обслуживать 7 трамваев "Львенок-Москва", а интервал движения составит около 6–7 минут. По маршруту имеется 16 остановок.

Прогнозируемый пассажиропоток нового маршрута составляет около 20 тысяч пассажиров в сутки, при этом ожидается, что к 2030 году число пассажиров увеличится на 75%.

Также на Рижской площади было обустроено новое общественное пространство. В частности, пешеходную зону замостили гранитной плиткой.

В преддверии Нового года, по традиции, на маршруты выходят празднично украшенные поезда метро, электробусы, автобусы и трамваи. Трамвай "Львенок-Москва", который вышел на маршрут № 5, украшен святящимися гирляндами.

Ранее Собянин рассказывал, что за первый месяц работы на новом Московском трамвайном диаметре (Т1) было совершено более 1,8 миллиона поездок. Всего на Т1 курсируют примерно 50 новейших трамваев "Львенок-Москва" с системой автономного хода. Их интервал движения составляет около 6 минут. При этом время поездок в центр на данном маршруте было уменьшено на 20%.

