Более 270 тыс километров проехали трамваи Т1 в Москве за месяц работы

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Более 270 тысяч километров проехали трамваи первого Московского трамвайного диаметра (Т1) за месяц его работы. Они совершили свыше 10 тысяч рейсов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Это транспортное решение доказало свою востребованность среди пассажиров. Мы убедились, что автономные трамваи – это надежно, комфортно и безопасно", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Т1 стал первым в Москве маршрутом, который соединяет сразу четыре сталинские высотки. Он следует мимо гостиницы "Ленинградская" на Комсомольской площади, административно-жилого здания на Лермонтовской площади, жилого дома на Котельнической набережной и главного здания МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах.

Диаметр Т1 заработал 12 ноября. Длина маршрута составляет 27 километров, он соединяет станцию метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке, затрагивая 13 районов Москвы, 24 станции подземки, МЦК и МЦД, а также четыре железнодорожных вокзала.

На нем совершено уже более 1,8 миллиона поездок. На Т1 курсируют примерно 50 новейших трамваев "Львенок-Москва" с системой автономного хода. Их интервал движения составляет около 6 минут.

