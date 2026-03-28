Студент МГТУ имени Баумана остался жив после падения из окна 11 этажа

Студент МГТУ имени Баумана выпал из окна 11 этажа и выжил. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Инцидент произошел в учебном корпусе на Рубцовской набережной. По данным учебного заведения, пострадавший является студентом первого курса. При этом в вузе опровергли информацию, что инцидент связан с якобы незакрытой сессией.

"У студента отсутствуют задолженности. На данный момент он находится в больнице", – добавили в МГТУ имени Баумана.

Ранее подросток выпал из окна 21-го этажа гостиницы "Вега Измайлово". Уточнялось, что юноша приехал в столицу на олимпиаду. В гостинице указывали, что администрация отеля оперативно оказывает помощь и содействие для установления всех деталей произошедшего.

