Замглавы администрации Сочи арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, согласно статье 285 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Согласно материалам дела, в августе 2025 года чиновник договорился с одним из бизнесменов о лоббировании интересов последнего, а также подконтрольных ему юрлиц. В частности, Горобец без проведения торгов предложил юрлицу взять в аренду участок стоимостью свыше 400 миллионов рублей у санатория "Волна", чтобы реализовать инвестиционный проект.

По данным суда, обвиняемый был лично заинтересован в лоббировании интересов предпринимателя, так как он хотел трудоустроить свою дочь в коммерческую организацию с формальным выполнением обязанностей, но стабильным получением зарплаты.

В итоге суд решил избрать в отношении Горобеца меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 26 мая 2026 года.

О задержании Горобеца, а также директора правового департамента администрации города Романа Рябцева и главы департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова стало известно 27 марта.

Чиновники стали фигурантами уголовного дела по статье "Посредничество во взяточничестве". Размер взятки составляет 11 миллионов 750 тысяч рублей. По версии следствия, коллега директора правового департамента администрации Сочи из другого отдела попросил Рябцева помочь в предоставлении в безвозмездное пользование земли. Первый действовал в интересах третьего лица.