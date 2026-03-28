Российская армия взяла под контроль Брусовку в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Освободить населенный пункт удалось благодаря активным и решительным действиям подразделениями группировки войск "Запад".

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Никифоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны РФ заявили, что сделать это смогли бойцы подразделений "Южной" группировки войск.

До этого российская армия освободила населенный пункт Песчаное в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, сделать это удалось подразделениям группировки войск "Север".