РИА Новости: сотрудники ФСБ задержали заммэра Челябинска и главу управления ЖКХ

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 марта, 14:14

Происшествия
Главная / Новости /

Сотрудники ФСБ задержали заммэра Челябинска и главу управления ЖКХ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники УФСБ задержали начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее стало известно о задержании замглавы Челябинска Александра Астахова.

Как уточнили ТАСС в силовых структурах региона, задержанные обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

"По оперативным данным, они нанесли городскому бюджету ущерб на сумму 150 миллионов рублей путем махинаций при заключении контрактов между подконтрольными компаниями и водоканалом", – сказал собеседник агентства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств. Филиппов с 2013 года незаконно приобретал недвижимость более чем на 1 миллиард рублей.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика