РИА Новости: сотрудники ФСБ задержали заммэра Челябинска и главу управления ЖКХ

Сотрудники УФСБ задержали начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее стало известно о задержании замглавы Челябинска Александра Астахова.

Как уточнили ТАСС в силовых структурах региона, задержанные обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

"По оперативным данным, они нанесли городскому бюджету ущерб на сумму 150 миллионов рублей путем махинаций при заключении контрактов между подконтрольными компаниями и водоканалом", – сказал собеседник агентства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств. Филиппов с 2013 года незаконно приобретал недвижимость более чем на 1 миллиард рублей.