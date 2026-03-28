28 марта, 12:43

Общество

Кабмин выделил 340 млн рублей на помощь жителям Белгородской и Курской областей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство России выделило дополнительное финансирование Белгородской и Курской областям на оказание поддержки жителям, сообщает пресс-служба кабмина.

Свыше 300 миллионов рублей из резервного фонда направят на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. Это позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации по имуществу.

Кроме того, было подписано распоряжение о выделении более 40 миллионов рублей Курской области. Деньги пойдут на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения.

"Речь идет о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших свое жилье и находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию "Велес-агро" в Хомутовском районе Курской области увеличилось до 14 человек. Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу. Вместе с тем в результате атак были уничтожены автомобиль и дом в селе Песчаное Беловского района.

обществорегионы

