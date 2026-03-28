28 марта, 09:48

Мосгорсуд пересмотрит приговор экс-партнера Чекалиных

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд рассмотрит представление прокуратуры и апелляционную жалобу бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка 20 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Суд ранее назначил Вишняку 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

При этом прокурор в прениях сторон в качестве наказания запрашивал для него четыре года колонии со штрафом один миллион рублей. Защита же просила учесть, что он признал вину и дал показания. Кроме того, он оказывал спонсорскую помощь первому парашютному десантному батальону 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского полка.

Дело бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема суд продолжит рассматривать 30 марта.

Чекалина и ее бывший супруг обвиняются в проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на зарубежные счета. По версии следствия, они вывели из России более 250 миллионов рублей.

Суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, было арестовано имущество блогеров. Чекалина не признала свою вину, а ее бывший супруг признался в налоговом преступлении.

Вишняк согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. Его дело суд рассмотрел в особом порядке.

В конце февраля 2026-го стало известно о болезни Чекалиной. Сначала медики нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка.

На этом фоне до 31 марта было отложено рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве блогера. Представитель Лерчек Максим Курносов заявил, что ее долг перед налоговой полностью погашен.

Долг Лерчек перед налоговой полностью погасили

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

