Мосгорсуд пересмотрит приговор экс-партнера Чекалиных

Мосгорсуд рассмотрит представление прокуратуры и апелляционную жалобу бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка 20 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Суд ранее назначил Вишняку 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

При этом прокурор в прениях сторон в качестве наказания запрашивал для него четыре года колонии со штрафом один миллион рублей. Защита же просила учесть, что он признал вину и дал показания. Кроме того, он оказывал спонсорскую помощь первому парашютному десантному батальону 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского полка.

Дело бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема суд продолжит рассматривать 30 марта.

Чекалина и ее бывший супруг обвиняются в проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на зарубежные счета. По версии следствия, они вывели из России более 250 миллионов рублей.

Суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, было арестовано имущество блогеров. Чекалина не признала свою вину, а ее бывший супруг признался в налоговом преступлении.

Вишняк согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. Его дело суд рассмотрел в особом порядке.

В конце февраля 2026-го стало известно о болезни Чекалиной. Сначала медики нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка.

На этом фоне до 31 марта было отложено рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве блогера. Представитель Лерчек Максим Курносов заявил, что ее долг перед налоговой полностью погашен.