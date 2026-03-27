Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 21:45

Происшествия

Человек получил травмы на станции МЦД-2 Тушино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пассажир получил травмы на станции Тушино МЦД-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

По предварительной информации, человек нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре и получил травмы от электропоезда Нахабино – Подольск. На время оказания помощи пострадавшему движение поездов было организовано по соседнему пути, из-за чего составы следовали с опозданиями. Затем движение по обоим путям восстановили.

В настоящее время несколько пригородных поездов дальних маршрутов следуют в сторону Москвы и в область с незначительным отклонением от графика, при этом электропоезда МЦД-2 идут с установленным интервалом, отметили в МЖД.

Ранее двое работников железной дороги погибли под колесами электропоезда в подмосковном округе Шатура. Инцидент произошел на 136-м километре Казанского направления Московской железной дороги, в районе станции Кривандино. По данным СК, двое железнодорожников убирали снег, когда их сбила электричка Москва – Черусти.

происшествиятранспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика