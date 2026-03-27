27 марта, 21:41

США и Израиль нанесли удар по двум ядерным объектам в Иране

Фото: AP Photo/Хусейн Малла

Соединенные Штаты Америки и Израиль ударили по двум ядерным объектам в Иране, передает Fars со ссылкой на местные власти.

"Тяжеловодный комплекс в районе Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом", – уточнили в сообщении.

Отмечается, что в результате атак никто не погиб. Благодаря заранее принятым мерам безопасности эти действия никакой угрозы для населения региона не принесли.

Кроме того, атака пришлась по заводу, который производит урановый концентрат в Эрдекане. В свою очередь, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подтвердила атаку в Хондабе.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Документ был распространен через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника, сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

По данным СМИ, Иран ответил на предложение, потребовав прекращения агрессии против республики и создания условий для предотвращения новых конфликтов в будущем.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
