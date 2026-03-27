27 марта, 22:02

Экономика

В России могут запретить экспорт бензина с 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года, сообщила пресс-служба правительства.

Уточняется, что это необходимо для стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка. В кабмине добавили, что Владимир Путин ранее поставил задачу не допустить роста цен на топливо выше заложенных прогнозов.

По данным ТАСС, решение о запрете экспорта бензина может продлится до 31 июля. Его могут распространить на всех участников рынка.

Ранее Новак рассказывал, что правительство РФ поставило цель в 2026 году не допустить, чтобы цены на топливо на заправках поднялись выше инфляции. Он указывал, что на рост цен на топливо влияют и такие факторы, как акцизы, налоговая политика и другие. Например, так было в 2025 году: к инфляции добавились дополнительные акцизы, направляемые в дорожные фонды.

