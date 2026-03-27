27 марта, 19:51Экономика
ФАС проверит обоснованность цен на автомобильные масла
Фото: 123RF.com/diy13
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы ряду производителей автомобильных масел для анализа обоснованности установления цен на продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что проверка организована после публикаций в СМИ о подорожании этих товаров.
До 10 апреля компании должны предоставить в ФАС данные об объемах производства автомасел, а также информацию о поставках продукции на российский рынок и экспорт в период с 1 января по 30 марта этого года.
Более того, производителям необходимо предоставить в службу сведения о порядке формирования цены на товары. В случае обнаружения нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
Ранее россияне пожаловались, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации навязывали им установку индивидуальных показателей учета горячей и холодной воды от конкретного производителя. В ФАС пообещали проверить ситуацию и направить поручение о проведении проверок по все территориальные органы службы.
