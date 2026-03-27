ФАС выдала предупреждение "РостАгроКомплексу" из-за сырков "Б. Ю. Александров"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение компании "РостАгроКомплекс" из-за творожных сырков "Б. Ю. Александров". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правообладатель товарного знака "Александров К. Б." обратился в ФАС России из-за того, что конкурент "РостАгроКомплекс" потребовал прекратить продажу продукции "Б. Ю. Александров".

В "РостАгроКомплекс" заявляли, что якобы им принадлежит право на использование товарного знака. Однако из реестра следует, что лицензионный договор по этому вопросу был расторгнут еще в 2022 году, а товары были выведены из оборота в 2023-м.

В результате ФАС России выдала предупреждение "РостАгроКомплекс" из-за выявленных признаков недобросовестной конкуренции. Компанию попросили прекратить распространять ложные сведения, отозвать направленные в торговые сети письма и опровергнуть содержащуюся в них информацию.

"В случае неисполнения этих условий служба вправе возбудить в отношении компании дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства", – заключили в ФАС России.

Ранее служба направила предупреждение крупным торговым сетям о недопустимости необоснованного роста цен на товары, пользующиеся повышенным спросом в преддверии Пасхи. Предостережение в первую очередь касается куриных яиц. Также оно затрагивает кондитерские изделия, сливочное масло и другие продукты.

В службе пояснили, что при выявлении признаков недобросовестных действий будут приниматься соответствующие меры, а в случае снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала информировать об этом конечных потребителей.

