25 марта, 07:38

Экономика

ФАС предупредила ретейлеров о недопустимости роста цен на яйца накануне Пасхи

Фото: depositphotos/ryzhov

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждение крупным торговым сетям о недопустимости необоснованного роста цен на товары, пользующиеся повышенным спросом в преддверии Пасхи. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предостережение в первую очередь касается куриных яиц. Также оно затрагивает кондитерские изделия, сливочное масло и другие продукты.

В службе пояснили, что при выявлении признаков недобросовестных действий будут приниматься соответствующие меры, а в случае снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала информировать об этом конечных потребителей.

Ведомство также обратило внимание на продолжающийся мониторинг цен на продукты питания.

В прошлом месяце стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,3%. Средняя стоимость набора на одного человека составила 7 611,7 рубля

Дороже всего продукты стоят на Чукотке (19 716,3 рубля) и в Камчатском крае (13 213,1 рубля), дешевле всего – в Мордовии (6 175,9 рубля) и Пензенской области (6 383,7 рубля). При этом в Москве корзина обходится в 8 991,5 рубля, в Московской области – в 8 171,9 рубля.

Читайте также


Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

