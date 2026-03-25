ФАС предупредила ретейлеров о недопустимости роста цен на яйца накануне Пасхи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждение крупным торговым сетям о недопустимости необоснованного роста цен на товары, пользующиеся повышенным спросом в преддверии Пасхи. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предостережение в первую очередь касается куриных яиц. Также оно затрагивает кондитерские изделия, сливочное масло и другие продукты.

В службе пояснили, что при выявлении признаков недобросовестных действий будут приниматься соответствующие меры, а в случае снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала информировать об этом конечных потребителей.

Ведомство также обратило внимание на продолжающийся мониторинг цен на продукты питания.

В прошлом месяце стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,3%. Средняя стоимость набора на одного человека составила 7 611,7 рубля

Дороже всего продукты стоят на Чукотке (19 716,3 рубля) и в Камчатском крае (13 213,1 рубля), дешевле всего – в Мордовии (6 175,9 рубля) и Пензенской области (6 383,7 рубля). При этом в Москве корзина обходится в 8 991,5 рубля, в Московской области – в 8 171,9 рубля.