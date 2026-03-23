Минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала на 1,3%

Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян в феврале выросла на 1,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Руспродсоюз".

"Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 611,7 рубля", – уточнили эксперты.

При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке. Там цена корзины достигла 19 716,3 рубля. Также высокая стоимость продуктов отмечена в Камчатском крае (13 213,1 рубля).

Дешевле всего продукты стоят в Мордовии (6 175,9 рубля) и в Пензенской области (6 383,7 рубля). Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составила 8 991,5 рубля, в Московской области – 8 171,9 рубля, а в Санкт-Петербурге – 8 760 рублей.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, мука, хлеб, сахар, овощи, фрукты и прочее.

Между тем Россия оказалась на третьем месте среди стран "Большой двадцатки" (G20) по доступности картофеля. Килограмм данного овоща в РФ обходится в 52,1 рубля. Дешевле его можно приобрести только в Индии (30,3 рубля) и Турции (45,9 рубля). Саудовская Аравия, Индонезия и ЮАР вошли в топ-стран с одними из самых высоких цен на картофель.