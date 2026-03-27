Интервал движения поездов на МЦК будет увеличен в ночные часы с 29 марта

Интервал движения поездов на МЦК увеличится в ночные часы в период с 29 марта по 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным департамента, после 23:00 поезда обоих направлений будут следовать с интервалами до 32 минут от Андроновки до Автозаводской, до 20 минут от Автозаводской до Балтийской и до 16 минут от Балтийской до Андроновки.

Кроме того, с 23:40 до 05:40 на станциях Нижегородская, Новохохловская, Угрешская и Дубровка поезда в обе стороны проследуют "против часовой стрелки". Утром первые поезда "по часовой стрелке" на участке от Нижегородской до ЗИЛ отправятся на 15 минут раньше, когда станции уже будут открыты.

Исключением станет лишь ночь с 11 на 12 апреля. На время изменений гражданам и гостям города рекомендуется пользоваться другими линиями метро и МЦД. Причина увеличения интервалов – в необходимости проведения восстановительных работ на станции Нижегородская МЦК.

Ранее сообщалось, что до 25 апреля поезда МЦД-3 на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги будут ходить по измененному расписанию. Это связано с обновлением инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково. Некоторые составы на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково были отменены, а в ночные часы интервалы движения частично увеличены до 20 минут.

