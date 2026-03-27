Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
27 марта, 18:57

Наука

"Мослекторий" проведет посвященные космосу лекции в музее "Атом" 30 марта

Просветительский проект телеканала Москва 24 "Мослекторий" проведет бесплатные открытые лекции, посвященные космосу, в музее "Атом" 30 марта. Также посетители смогут попасть на специальную экскурсию "Путь атома – история технологического прорыва".

В 13:00 астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН Вячеслав Авдеев расскажет гостям, если ли жизнь вне Земли и какие биологические формы может скрывать космос. В 14:00 состоится экскурсия.

В 15:00 все желающие узнают, как чувствует себя человек после возвращения с орбиты и зачем в невесомости изучают плесень. Занятие проведет космонавт-испытатель отряда космонавтов "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий. В 16:00 пройдет экскурсия.

Через час, в 17:00, гостям расскажут, как рождаются и умирают планеты, что будет с Землей через миллиард лет и насколько сильно изменилась химия космоса. Лекцию прочитает астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. В 18:00 пройдет экскурсия.

Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться на сайте "Мослектория". Телевизионную версию лекций можно будет посмотреть на телеканале Москва 24 с 6 по 10 апреля в 00:10.

Ранее замгендиректора "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) совершит первый полет в космос в 2028 году. Он предназначен для доставки людей и грузов на космические станции к околоземной орбите.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика