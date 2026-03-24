Найдена вторая звездная система с формирующимися планетами

Фото: ESO/C. Lawlor, R. F. van Capelleveen et al.

Астрономы второй раз в истории обнаружили в близлежащем регионе Галактики звездную систему с несколькими формирующимися планетами. Об этом сообщила Европейская южная обсерватория (ESO).

По мнению ученых, внутри системы могут скрываться 3 крупные планеты. На это указывает присутствие разрыва на окраинах протопланетного диска.

"Система WISPIT 2 дает нам еще одну возможность "заглянуть" в прошлое Солнечной системы. <…> Судя по размерам этого разрыва, внутри него формируется планета массой с Сатурн", – заявила астроном из Университета Галуэя (Ирландия) Хлоя Лоулор.

Ученая и ее коллеги пришли к такому выводу при проведении серии наблюдений за недавно сформировавшейся звездой WISPIT 2. Она расположена в созвездии Орла на расстоянии в 433 световых года от Земли и возникла около 5 миллионов лет назад. Этот срок считается небольшим по космическим меркам – WISPIT 2 еще окружена диском из газа и пыли.

Еще год назад астрономы обнаружили, что внутри этого диска формируется очень крупная планета, превосходящая Юпитер по массе примерно в 5 раз. Планетологи провели дополнительные наблюдения при помощи инструмента GRAVITY, подключенного к VLT ("Очень большой телескоп", Very Large Telescope. – Прим. ред.).

Новые данные и снимки указали на присутствие в протопланетном диске как минимум еще одной планеты, которая превосходит Юпитер по массе уже в 8–12 раз. Эта планета также находится в 4 раза ближе к светилу, чем уже открытая.

