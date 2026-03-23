MNRAS: инопланетяне могут жить на планете Проксима Центавра b

Специалисты Института Карла Сагана при Корнельском университете определили планеты, где могут существовать разумные формы жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), сообщает aif.ru.

Ученым удалось выявить наличие 45 каменистых миров в эмпирической зоне обитаемости и 24 – в более узкой трехмерной зоне обитаемости.

В частности, в число известных планет, где возможна внеземная жизнь, вошла Проксима Центавра b. Она находится на расстоянии примерно в 4,2 светового года от Земли. При этом планета остается одной из ближайших к нам экзопланет, потенциально пригодных для жизни.

В списке также есть места, до которых человечество на современном этапе развития не сможет добраться.

Как пояснила соавтор исследования Эбигейл Бол, составляя такие списки, астрономы могут сосредоточиться на поиске пригодных для жизни экзопланет.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что во время изучения различных звездных систем человечество может встретиться с инопланетянами и внеземными цивилизациями.

Он также признался, что не может себе представить ничего более грандиозного, чем массовый полет на Луну. За ним должны последовать полет на Марс, путешествие по Солнечной системе и в дальнейшем – в другие звездные системы, уверен бизнесмен.