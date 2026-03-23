23 марта, 10:07

Наука
MNRAS: инопланетяне могут жить на планете Проксима Центавра b

Ученые из США определили возможные планеты, где могут жить инопланетяне

Специалисты Института Карла Сагана при Корнельском университете определили планеты, где могут существовать разумные формы жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), сообщает aif.ru.

Ученым удалось выявить наличие 45 каменистых миров в эмпирической зоне обитаемости и 24 – в более узкой трехмерной зоне обитаемости.

В частности, в число известных планет, где возможна внеземная жизнь, вошла Проксима Центавра b. Она находится на расстоянии примерно в 4,2 светового года от Земли. При этом планета остается одной из ближайших к нам экзопланет, потенциально пригодных для жизни.

В списке также есть места, до которых человечество на современном этапе развития не сможет добраться.

Как пояснила соавтор исследования Эбигейл Бол, составляя такие списки, астрономы могут сосредоточиться на поиске пригодных для жизни экзопланет.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что во время изучения различных звездных систем человечество может встретиться с инопланетянами и внеземными цивилизациями.

Он также признался, что не может себе представить ничего более грандиозного, чем массовый полет на Луну. За ним должны последовать полет на Марс, путешествие по Солнечной системе и в дальнейшем – в другие звездные системы, уверен бизнесмен.

Новости мира: архив с миллионами файлов об НЛО исчез после указа Трампа

Читайте также


науказа рубежом

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

