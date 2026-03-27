27 марта, 16:11

Космонавт Кононенко выразил сожаление, что дети взрослели без него 1 111 дней

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Российский космонавт Олег Кононенко выразил сожаление по поводу того, что не участвовал в воспитании детей на протяжении 1 111 суток, пока находился в космосе. Его заявления, сделанные на дискуссионной панели "Как управлять космосом: современные управленческие технологии" в РАНХиГС, передает РИА Новости.

Космонавт рассказал, что первый раз отправился в космос, когда его детям-двойняшкам было по 3 года. При этом в тот момент, когда он вернулся, малышам уже было 3,5 года. В следующий раз его полет состоялся, когда детям было по 4–4,5 года.

Кононенко в период с 2008 по 2024 год 5 раз отправлялся в космос. Космонавту принадлежит рекорд по времени, которое он провел на орбите. Кроме того, он является единственным человеком, который находился в космосе больше тысячи дней.

Ранее космонавта назначили начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. До этого он стал командиром корабля "Союз МС-31". Эта миссия станет 6-й в его карьере. Вместе с Кононенко в состав экипажа вошел бортинженер Александр Гребенкин. Имя второго бортинженера не разглашалось.

