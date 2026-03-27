NYP: в США жизнь в отеле обходится супругам дешевле, чем аренда жилья

Пара из США отказалась от аренды дома и переехала в отель, поскольку это оказалось дешевле, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

Раньше Маранда Бауэрс и ее муж Джон снимали двухэтажный дом с тремя спальнями за 2 300 долларов в месяц, то есть около 187 тысяч рублей. Однако в 2023 году мужчина получил травму и временно лишился возможности зарабатывать, поэтому платить за аренду стало невозможно.

Какое-то время пара жила у родственников женщины, после чего переехала в гостиницу. С ноября 2023 года они живут в номере за 307 долларов в неделю – около 25 тысяч рублей. В эту сумму входят коммунальные услуги, интернет и парковка.

По словам Маранды, еженедельные фиксированные платежи оказались удобнее аренды, поскольку нет необходимости в залоге, предоплате за месяц и дополнительных расходах. На протяжении 2 лет паре удавалось откладывать около 1 тысячи долларов каждый месяц.

Их номер обустроен как небольшая квартира. В нем есть кухонная зона с плитой и холодильником, а также отдельное пространство для работы. Супруги готовят дома, не тратя лишние деньги на питание вне номера.

Пара планирует потратить накопления на покупку участка земли и строительство компактного дома. По их словам, им не требуется большое жилье после того, как дети выросли, и что теперь они стремятся к более простому образу жизни.

Ранее заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус рассказал, что морские контейнеры могут использоваться для жилья, однако такие помещения проветриваются недостаточно хорошо и долгосрочных медицинских наблюдений на эту тему нет.

При этом контейнер нужно обязательно обрабатывать теплоизоляционными материалами с внешней стороны, поскольку зимой внутри будет холодно, а летом – жарко.

