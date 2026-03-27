Корпорация Sony объявила о повышении цен на всю линейку PlayStation 5

Японская корпорация Sony Group объявила о повышении стоимости всей линейки флагманской игровой приставки PlayStation 5. Ожидается, что 2 апреля цены повысятся на 18–20%.

В США базовая модель приставки с дисковым приводом будет стоить почти 650 долларов вместо почти 550. Версия без привода будет стоить почти 600 долларов вместо 500. При этом цена Pro-версии вырастет с почти 750 долларов до почти 900.

Аналогичные повышения цен распространятся на другие регионы, где продается приставка. В компании объяснили это решение сложной ситуацией в мировой экономике. В 2022 году корпорация уже повышала цену на PlayStation 5 для всех стран, кроме США.

Ранее стало известно, что минимальная цена базовой модели iPhone 17 на российском рынке упала до 67 тысяч рублей. В декабре гаджет оценивался в 82 тысячи рублей, а в середине февраля – в 70 тысяч.

При этом на старте продаж, в сентябре 2025 года, стоимость смартфона доходила до 110 тысяч рублей.

