IT-эксперт Аверьянов: весенний рост цен на технику меньше всего отразится на смартфонах

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать в России весной 2026 года, сообщили СМИ. С чем это связано, стоит ли закупаться техникой сейчас и ждать ли стабилизации цен – в материале Москвы 24.

Дорогая "память"

Смартфоны в России могут подорожать на 10–30% весной 2026 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей ретейлеров и дистрибьюторов электроники.

По данным издания, компании начали получать обновленные прайс-листы с возросшим ценником на продукцию. При этом одни эксперты утверждают, что наиболее значительные повышения затронут средний и верхний ценовые сегменты, а также устройства с большим объемом внутренней памяти. Другие уверены, что ситуация в большей степени коснется низкоценового сегмента, где доля памяти в себестоимости смартфона выше остальных компонентов.

Однако и те и другие считают, что гаджеты по новым расценкам появятся на полках магазинов России уже в марте-апреле текущего года. Специалисты также отметили, что основная причина подорожания кроется в увеличении стоимости компонентов, отвечающих за память.

Несмотря на подобные новости, сотрудники отдельных компаний утверждают, что резкого скачка вряд ли стоит ждать. По мнению представителя Inventive Retail Group Людмилы Семушиной, индустрия ожидает роста закупочной стоимости, однако речь идет не о единовременной индексации в марте, а о возможном постепенном воздействии различных факторов в течение всего года. Среди таких эксперт назвала рост цен на память, изменение НДС, введение обязательной маркировки и технологического сбора.

Вместе с тем, по данным китайских производителей, подорожать могут не только смартфоны, но и ноутбуки. Как отметили некоторые эксперты, в марте-апреле цена на этот девайс увеличится на 30%: причина в дефиците чипов памяти из-за бума искусственного интеллекта (ИИ) по всему миру.

В разговоре с телеканалом Москва 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что в конце 2025 года специалисты говорили о росте стоимости оперативной памяти. Она выросла в цене минимум в 2, а то и в 2,5 раза.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Эта тенденция продолжается: сейчас выросла цена любых процессоров. Как результат, в течение 2026 года мы увидим рост в среднем на 30%.

По словам специалистов, разработчики ИИ загрузили производства чипов своими заказами и попросту лишили микросхем обычную электронику. Под ударом оказались оперативная память, накопители и жесткие диски, а также вся техника, где их используют, – смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры.

Как пояснил в разговоре с телеканалом PR-директор компании "М.Видео" Сергей Коляда, больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти.





Сергей Коляда PR-директор компании "М.Видео" Устройства, у которых больше памяти, значительно дороже, и вот это очень серьезно надо учитывать. Поэтому в ряде категорий, который имеет высокий объем памяти в гаджетах, мы ожидаем действительно серьезного роста цен.

Эксперты также предупреждают о повышении прайса на девайсы и гаджеты в нижнем ценовом сегменте. Бюджетные смартфоны и ноутбуки с минимальными характеристиками могут прибавить от 25 до 40% стоимости, а их ассортимент – сократиться. При этом кризис производства чипов памяти ретейлеры и дистрибьюторы называют структурным и не ожидают его разрешения в ближайшем будущем.

Исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов обратил внимание, что ранее Россия уже проходила похожие истории с другими компонентами.





Андрей Тарасов исполнительный директор компании diHouse Можно вспомнить и кризисы, связанные с дефицитом экранов жидкокристаллических и разных других панелей. И вот если обратиться к тому опыту, то в районе двух-трех лет отголоски вот таких моментов мы можем ощущать на себе в качестве потребителей.

По оценке участников рынка, спрос на электронику снижается уже второй год и после весеннего подорожания тренд только усилится. При этом в феврале ретейлеры рассчитывают на увеличение продаж смартфонов и ноутбуков по старым ценам.

Гигаподорожание

IT-эксперт Антон Аверьянов в разговоре с Москвой 24 согласился, что грядущее подорожание смартфонов и ноутбуков главным образом связано с дефицитом оперативной памяти и других комплектующих.

По его словам, вся сфера компьютерных технологий страдает от нехватки чипов, и причина – в буме ИИ. Огромные инвестиции в эту область позволили компаниям, занимающимся его развитием, скупать комплектующие заранее прямо у заводов-производителей.





Антон Аверьянов IT-эксперт В результате многие предприятия, выпускающие оперативную память, процессоры, видеокарты и даже SSD-диски, сейчас не работают на удовлетворение спроса обычных потребителей. Соответственно, стоимость комплектующих растет, и за этим неизбежно потянутся цены на конечные продукты – ноутбуки, смартфоны, телевизоры, приставки и прочую технику, работающую на кремниевых чипах.

Эксперт пояснил, что за границей стоимость комплектующих уже выросла более чем в два раза и тренд пока сохраняется. Однако, по его мнению, нельзя исключать, что заводы адаптируются (например, через месяц нарастят мощности) и цены снова пойдут на спад.

"Прогнозировать сложно, потому что никто не знает, как производители отреагируют на новости о подорожании техники и как будет дальше финансироваться сфера ИИ", – отметил специалист.

Аверьянов уверен, что, если потребителю необходимы самые передовые комплектующие для компьютера, покупать такую технику нужно как можно скорее из-за стремительного подорожания. Однако подобная необходимость есть далеко не всегда: даже если собирать игровой компьютер, можно взять комплектующие предыдущего поколения, которые точно так же закроют потребности.





Антон Аверьянов IT-эксперт По ноутбукам сказать сложнее: партии, закупленные месяц-два назад, еще есть в продаже, но рост цен на новые товары, скорее всего, будет. Поэтому, если есть возможность приобрести сейчас, лучше это сделать.

При этом эксперт считает, что в ситуации со смартфонами изменение цены будет не таким значительным. Комплектующие для них делаются непосредственно под конкретные модели и не используются для развития ИИ.

"Если говорить о перспективах, скорее всего, в течение полугода цены будут увеличиваться до определенного пика, пока производители перестраивают линии. Основной рост, по моему мнению, придется на февраль-март, затем он может быть незначительным, но продолжится где-то до августа. После, как только производители подстроятся под ситуацию, вероятно, стоимость пойдет на спад", – пояснил специалист.

Аверьянов предположил, что для стабилизации цен, которые были до бума нейросетей, потребуется до полутора лет (начиная от августа). Продавцам и ретейлерам нужно понять, по какой цене продавать и привозить товары, а рынку – два-три месяца, чтобы откликнуться на изменения и обеспечить достаточный спрос.

Если же заводы нарастят мощности, выключать их уже не будет смысла, что позитивно отразится на ассортименте и ценах. Кроме того, в условиях повышенного спроса могут появиться новые производители оперативной памяти, процессоров и других комплектующих, что тоже будет способствовать демпингу, заключил специалист.

