IT-эксперт Аверьянов объяснил рост продаж пейджеров в Москве

Спрос на рации, пейджеры и бумажные карты взлетел на фоне ограничений в работе мобильного интернета в столице, сообщили СМИ. Помогут ли эти способы в поддержании связи, разбиралась Москва 24.

В зоне доступа

Москвичи стали скупать рации, пейджеры и стационарные телефоны на фоне нестабильной работы интернета, сообщили аналитики одного из маркетплейсов. По их данным, продажи раций в городе в период с 6 по 10 марта выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом месячной давности. Стационарных телефонов – на четверть, а пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%.

Также эксперты зафиксировали резкий скачок спроса на бумажные карты: автодорожные москвичи стали покупать на 170% чаще, складные – на 70%, а продажи карт столицы увеличились на 20%. При этом спрос на Wi-Fi-роутеры не вырос: как пояснили в пресс-службе маркетплейса, россияне закупились ими заранее. По итогам 2025 года продажи этих устройств увеличились примерно на 70% в денежном выражении и на 60% в количественном.

Тем временем член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что временные ограничения связи создают условия для возрождения телефонных будок, но уже с выходом в интернет.

"Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности", – сказал депутат.

Он отметил, что жители приграничных регионов давно находятся в условиях ограничений, но в Москве, где сосредоточены административные центры, это воспринимается сложнее.

Ранее в Кремле отметили, что подобные меры продлятся ровно столько, сколько потребуется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все действия осуществляются в строгом соответствии с законом.





Отвечая на вопрос о возможных проблемах бизнеса, Песков указал, что решением этих вопросов должны заниматься профильные ведомства.

Ранее в Минцифры создали так называемый белый список – перечень социально значимых онлайн-сервисов, которые останутся доступны даже при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности. В список входят в том числе приложения крупнейших российских банков, платформы для коммуникации, сервисы взаимодействия с госорганами, картографические приложения и личные кабинеты мобильных операторов.

Время ушло?

Маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков в разговоре с Москвой 24 пояснил, что те пейджеры, о которых сейчас говорят, – это не устройства из 1990-х годов. Связь в том виде закрылась окончательно в 2023 году, а свое падение она начала на заре 2000-х.

"Современные пейджеры, которые сейчас скупаются, – это устройства для внутреннего общения персонала. Их можно видеть, например, в фуд-кортах или ресторанах: дают "пищащую штучку", либо гость нажимает кнопку, чтобы вызвать официанта. Речь именно об этом", – рассказал эксперт.

Он уточнил, что из-за нестабильности интернета бизнес, который раньше использовал онлайн-связь с посетителями и сотрудниками, переходит либо на собственную радиосвязь (точку доступа, которую можно поставить самостоятельно), либо на одностороннюю пейджинговую связь, чтобы вызвать человека. В России это использовалось не так активно, но в США и Европе, например, врачам иногда до сих пор приходят сообщения о вызове на пейджер. Это односторонняя сеть, как радио с направленным сигналом, добавил Новиков.





Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с ТАСС согласился, что приобретение пейджеров в нынешней ситуации бессмысленно.

"Однозначно надо уведомлять людей сначала об окончании подобной ситуации, объяснять им, что это все-таки временно, не надо, так сказать, скупать старые устройства связи, а просто стараться использовать возможности, которые на сегодняшний момент есть у проводного интернета, точек Wi-Fi", – пояснил Кусков.

IT-эксперт Антон Аверьянов в разговоре с Москвой 24 согласился, что в данной ситуации подобные действия выглядят слишком радикально.

"Пейджеры и кнопочные телефоны могут в чем-то помочь, но с оговорками. Пейджеры обеспечивают одностороннюю связь на ограниченном расстоянии, но если нет соответствующих сетей, они практически бесполезны. Кнопочные телефоны тоже имеют свою нишу людей, желающих отойти от переизбытка технологий и информации", – рассказал он.





При этом ожидать, что в скором времени можно будет увидеть каждого человека с пейджером, не стоит, считает Аверьянов.

