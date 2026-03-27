27 марта, 16:14

РЕН ТВ: девушка, изрезанная экс-возлюбленным в Москве, была ранена в сердце

Фото: depositphotos/sudok1

Девушка, на которую в Москве с ножом напал бывший возлюбленный в день рождения, была ранена в сердце, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Кроме того, она получила ранения грудной клетки и лица. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести, ее перевели из реанимации в обычное отделение.

По данным канала Baza, основные повреждения пришлись на грудную клетку. Были задеты диафрагма, перикард и верхушка сердца. У девушки также диагностированы двусторонний гемопневмоторакс и внутренние кровотечения в области сердца и брюшной полости. Помимо этого, ранения есть на лице и руках.

О нападении мужчины на девушку в столице стало известно днем 25 марта. По данным СМИ, пострадавшей оказалась помощница директора по инвестициям АО "Росхим".

Предварительно, бывший молодой человек следил за ней больше года. Девушка сменила место жительства и никому не рассказала, куда переехала, но мужчина выяснил, что она поселилась в московском ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре.

В день рождения он приехал к ней домой, чтобы поздравить. Между ними произошла ссора, после которой злоумышленник нанес потерпевшей около 12 ножевых ранений.

Кроме того, мужчина якобы написал от имени возлюбленной предсмертную записку, пытаясь выставить случившееся как суицид, и скрылся с места происшествия, сообщали журналисты. Девушка выжила, ее доставили в больницу. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Позже мужчина погиб в аварии на трассе в Подмосковье. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате его машина загорелась, а сам водитель погиб на месте.

