Новости

Новости

25 марта, 16:22

Происшествия

Напавший с ножом на экс-возлюбленную на севере Москвы погиб в ДТП

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Мужчина, который напал на свою бывшую возлюбленную с ножом в Москве, погиб в аварии на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает RT со ссылкой правоохранительные органы.

ДТП произошло в Дмитровском городском округе около 12:20 на 79-м километре автодороги А-108, уточнили в ГУ МВД по Московской области. Мужчина находился за рулем автомобиля марки Haval. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате его машина загорелась, а сам водитель погиб на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

О нападении мужчины на девушку в столице стало известно днем 25 марта. По данным СМИ, пострадавшей оказалась помощница директора по инвестициям АО "Росхим".

Предварительно установлено, что ее бывший молодой человек больше года следил за ней. В связи с этим она сменила место жительства, не рассказав никому из близких, куда переехала. Однако мужчина узнал, что девушка поселилась в московском ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре.

25 марта он приехал к ней домой, чтобы поздравить с днем рождения. Между ними произошла ссора, в результате чего злоумышленник нанес потерпевшей около 12 ножевых ранений.

После нападения мужчина якобы написал от имени возлюбленной предсмертную записку, пытаясь выставить случившееся как суицид, и скрылся с места происшествия, сообщали журналисты. Девушка выжила, ее доставили в больницу. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

