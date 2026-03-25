25 марта, 17:28Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником
Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Соответствующий пост мэр опубликовал в мессенджере MAX.
"Ваши труд, талант, энтузиазм – это замечательные выставки и популярные спектакли, незабываемые концерты и легендарное кино, теплые творческие встречи и интеллектуальные библиотечные вечера", – отметил мэр.
По его словам, множество культурно-просветительских проектов вызывают огромный интерес со стороны жителей и гостей Москвы.
Градоначальник поблагодарил работников культуры за беззаветное служение искусству, большой вклад в развитие столицы как центра великой культуры. Он также пожелал им здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов.
В День работника культуры, который отмечается в России 25 марта, Собянин наградил столичных деятелей искусства. В списке награжденных числятся около 40 человек. В их числе – народный артист России Александр Зацепин, который получил знак отличия "За безупречную службу городу Москве".
Мэр Москвы поздравил работников культуры с профессиональным праздником