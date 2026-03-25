Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Соответствующий пост мэр опубликовал в мессенджере MAX.

"Ваши труд, талант, энтузиазм – это замечательные выставки и популярные спектакли, незабываемые концерты и легендарное кино, теплые творческие встречи и интеллектуальные библиотечные вечера", – отметил мэр.

По его словам, множество культурно-просветительских проектов вызывают огромный интерес со стороны жителей и гостей Москвы.

Градоначальник поблагодарил работников культуры за беззаветное служение искусству, большой вклад в развитие столицы как центра великой культуры. Он также пожелал им здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов.

В День работника культуры, который отмечается в России 25 марта, Собянин наградил столичных деятелей искусства. В списке награжденных числятся около 40 человек. В их числе – народный артист России Александр Зацепин, который получил знак отличия "За безупречную службу городу Москве".