Сотрудники музеев Москвы рассказали о своем призвании ко Дню работника культуры

Сотрудники столичных музеев рассказали о своем призвании ко Дню работника культуры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея обороны Москвы, кандидат педагогических наук Олег Кржижановский более 15 лет занимается экспозиционной деятельностью.

Он подчеркнул, что музей должен воспитывать. Делать это, по его словам, нужно умело, исключая нравоучение и назидательный тон.

"Многие из наших посетителей – дети школьного возраста, и если нам, музейщикам, удается донести до них правильные смыслы, значит, наша работа приносит пользу людям. В этом я вижу цель своей деятельности – каждый человек должен быть на своем месте", – сказал Кржижановский.

Администратор Музея С. А. Есенина Софья Лапидус работает в учреждении более 7 лет. До этого она вела литературную студию в проекте "Московское долголетие", ездила с поэтами в Санкт-Петербург и читала стихи на Финском заливе.

"Работа в литературном музее открыла больше возможностей делать то, что мне нравится, – делиться знаниями о литературе, читать стихи Сергея Есенина и говорить о его жизни и творчестве. Быть связующим звеном между поэтом и гостями музея – это большая ответственность, но вместе с тем ценный опыт", – рассказала Лапидус.

Тем временем замдиректора Музея Михаила Булгакова и кандидат филологических наук Иван Назаров готовится встретить 18-летнее служение в стенах "нехорошей квартиры". В музее он начал работать осенью 2008 года в качестве младшего научного сотрудника.

Между тем куратор и заведующий сектором русского искусства Московского музея современного искусства (ММОМА) Владимир Прохоров работает там с момента основания. Он устроился в музей после окончания вуза. По его воспоминаниям, на первой выставке были представлены работы художников Казимира Малевича, Василия Кандинского и Аристарха Лентулова.

"Новые горизонты в работе открылись примерно в 2014–2015 годах. Именно тогда в музее стали активно организовывать выставки регионального характера. Мы выезжали в другие города со своими проектами, а в ответ принимали у себя экспозиции из регионов", – добавил он.

В свою очередь, научный сотрудник отдела популяризации искусства ММОМА Елена Головина начала свой творческий путь в качестве гида. Она вспоминает, что в 2016 году стала медиатором в проекте одного российского музея, после чего поступила в РГГУ на специальность "история искусства".

Музейный смотритель Тамара Родичева работает в Музее К. Г. Паустовского свыше 40 лет. Сначала она была в должности помощника первого директора Ильи Комарова, а затем стала музейным бухгалтером.

Между тем заведующая сектором "Детское Царицыно" в музее-заповеднике "Царицыно" Анастасия Стальная во время учебы в университете занималась волонтерством. Ей нравилось организовывать различные мероприятия и участвовать в медиациях.

"Сейчас в музее я занимаюсь работой с детьми. <...> В детском секторе я придумываю программы для детей и родителей, связанные в первую очередь с нашим архитектурным заповедным наследием, с нашей коллекцией, а также с музыкой", – уточнила она.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столица вошла в топ-3 городов мира в наибольшим количеством культурных мероприятий и достопримечательностей. В прошлом году городские культурные учреждения посетили 340 миллионов раз.

Например, в парках культуры и отдыха побывали 282,5 миллиона раз, культурных центрах и библиотеках – 26,3 миллиона, музеях и выставочных залах – около 19 миллионов, театрах – более 5 миллионов, концертах – 2,4 миллиона, цирках – 0,9 миллиона.