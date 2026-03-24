В России предложили учредить День русской культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России может появиться общенациональный праздник – День русской культуры, который будет отмечаться 7 мая. Соответствующее предложение министру культуры РФ Ольге Любимовой направил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как говорится в письме, такой праздник способствовал бы сохранению и развитию всех форм русской культуры, в том числе национального искусства, народного творчества и разных инициатив.

Уточняется, что данная дата была предложена, так как 7 мая родился великий русский композитор Петр Чайковский, а его произведения являются воплощением русской культуры и частью мирового культурного наследия.

Как отметил глава фракции в беседе с ТАСС, многие культурные произведения в России взяли за основу народное творчество, которое по сей день развивают сельские дома культуры, граждане, фольклорные коллективы.

Слуцкий также обратил внимание, что культурное наследие и русский язык защищены на законодательном уровне, в то время как традиции и народное творчество не получают должной поддержки. Тем не менее знать о таких формах искусства необходимо, чтобы хранить их и передавать новым поколениям, уверен парламентарий.

Ранее Слуцкий предложил принять "Закон Жириновского" о защите русского языка. Депутат уточнил, что сохранение и распространение русского языка является вопросом культурного и ценностного влияния, который связывает Россию с народами и территориями, входившими в состав Российской империи и СССР, а также соотечественниками по всему миру.

