28 января, 09:15

Политика

В Госдуме предложили принять "Закон Жириновского" о защите русского языка

Фото: Москва 24/Анна Селина

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложить принять "Закон (Владимира. – Прим. ред.) Жириновского" о защите русского языка. Об этом он заявил РИА Новости на XXXIV Международных рождественских образовательных чтениях "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".

Парламентарий счел защиту языка "архиважнейшей" темой. Он сослался на слова Владимира Путина, который назвал сбережение русского языка, литературы и культуры вопросами нацбезопасности и сохранения цивилизационной идентичности в глобальном мире.

Как отметил Слуцкий, в России, несмотря на поручения главы государства, нет полноценного закона, который защищал бы язык.

"Считаем, что такой закон должен быть принят. "Закон Жириновского" – в честь человека, который очень много уделял внимания защите русского языка. Он был первым, кто об этом говорил и требовал защитить русский язык, предлагая конкретные механизмы защиты", – указал лидер ЛДПР.

Депутат уточнил, что сохранение и распространение русского языка является вопросом культурного и ценностного влияния, который связывает Россию с народами и территориями, входившими в состав Российской империи и СССР, а также соотечественниками по всему миру.

В условиях цифровизации, глобального давления и культурной экспансии русский язык нуждается в системной правовой защите, подчеркнул собеседник агентства.

"Такой закон станет инструментом национального единства и равных возможностей, а не средством разделения, и полностью соответствует исторической логике российской цивилизации", – резюмировал Слуцкий.

Ранее Путин утвердил основы государственной языковой политики. Они направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик России и других языков народов страны, а также на продвижение русского языка в мире.

политикаобщество

