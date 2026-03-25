Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 14:09

Мэр Москвы

Сергей Собянин вручил награды выдающимся работникам культуры Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в честь Дня работника культуры по традиции наградил и поздравил с профессиональным праздником столичных деятелей искусства.

"Культура для Москвы – это все, это наша душа, наш стержень, это любимые артисты, любимые писатели, композиторы, это то, без чего не было бы ни страны, ни нашего города", – отметил мэр.

Особенно значима роль культуры в те периоды, когда страна проходит испытания – сегодня таковым является специальная военная операция, добавил Собянин. По его словам, без духовного объединения победа будет невозможна.

Мэр поблагодарил российских артистов, которые приезжали в зону проведения спецоперации сотни раз, чтобы выступить перед военнослужащими, ранеными и жителями.

Собянин также отметил, что столица всегда вкладывала и будет вкладывать в развитие материальной базы культуры. Это будет выражаться в строительстве новых и реконструкции старых музеев и театров, создании концертных площадок, общественных пространств, парков культуры и школ искусств.

"Но, конечно, самое главное, какая бы материальная база ни была, как красиво бы ни выглядели наши учреждения культуры, главное, вы, люди, которые вкладывают свою душу и сердце в эту работу. Спасибо вам огромное, с праздником, с заслуженными наградами", – добавил мэр.

В списке награжденных числятся порядка 40 человек. Среди них – народный артист России, председатель экспертного совета фонда поддержки культуры и искусства "Екатерининский" Александр Зацепин, который получил знак отличия "За безупречную службу городу Москве".

Кроме него, благодарность объявили гендиректору Московского концертного зала "Зарядье" Ивану Рудину. Его отметили за подготовку и проведение международных мероприятий.

Ранее сотрудники столичных музеев рассказали о своем призвании ко Дню работника культуры. Например, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея обороны Москвы Олег Кржижановский, занимающийся экспозиционной деятельностью более 15 лет, подчеркнул, что музей должен воспитывать. Делать это, по его словам, нужно умело, исключая нравоучение и назидательный тон.

мэр Москвыкультурагород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика