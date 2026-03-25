Путин пригласил генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама посетить Россию

Владимир Путин пригласил генсека Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама посетить Россию. Соответствующее предложение глава государства передал через вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня на совместной встрече в Кремле.

"У нас установились хорошие деловые и личные, дружеские отношения. Еще раз хочу подчеркнуть: мы всегда будем рады видеть его в России в любое удобное время", – сказал российский лидер.

По его словам, Вьетнам был и остается надежным партнером и другом России. Отношения между двумя странами прошли испытание временем, подчеркнул Путин.

Фам Минь Тинь, в свою очередь, также передал главе государства наилучшие пожелания от То Лама и вьетнамского президента Лыонг Кыонга и пригласил посетить их страну в 2026 году. Путин в ответ сказал, что обязательно воспользуется приглашением.

Ранее российский посол в Астане Алексей Бородавкин сообщил, что представители Москвы и Астаны прорабатывают даты визита Путина в Казахстан в этом году по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. По словам дипломата, также ведется работа по субстантивному наполнению переговоров.

Бородавкин выразил уверенность, что визит Путина в Казахстан придаст дополнительный импульс динамике развития сотрудничества Москвы и Астаны.