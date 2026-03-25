На платформе "Активный гражданин – детям" появилась многопользовательская игра

Фото: 123RF.com/tverdohlib

Платформа "Активный гражданин – детям" запустила первую многопользовательскую игру "Интеллектуальный поединок". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Это квиз, в который может сыграть вся семья. Он позволяет соревноваться в режиме реального времени с родственниками, друзьями и другими пользователями платформы.

Участникам игры предстоит отвечать на вопросы об истории, транспорте и архитектуре Москвы. Например, она позволяет узнать много нового о Кремле, фонтанах на ВДНХ, сталинских высотках и электробусах.

Также будут задания и о животных, которых можно встретить в парках столицы – бобрах, бабочках, лосях и летучих мышах. Таким образом, квиз превращается в путеводитель по городу, который рассказывает о Москве в игровой форме.

Пользователям доступны разные варианты игры. В тренировочном режиме нельзя получить баллы, но можно попробовать посоревноваться с персонажем платформы. Пригласить знакомых позволяют ссылка, номер игры или QR-код.

Платформа дает возможность сыграть со случайным игроком 1 на 1, а также собрать команду из нескольких человек и посоревноваться в формате 2 на 2 и 3 на 3.

В каждой игре будет 10 вопросов. Время для ответа – 30 секунд. При этом чем быстрее будет дан верный ответ, тем больше баллов заработает участник. Победит тот, кто набрал больше очков. За результатами можно смотреть в таблице рейтинга.

За победу в игре ребятам от 6 до 14 лет начислят детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов". В зависимости от уровня сложности они смогут получить до 300 баллов за месяц, но не более 2,4 тысячи за все время. Их можно обменять на товары и услуги партнеров, а также направить на благотворительность.

Для участия необходима авторизация на платформе "Активный гражданин – детям" с помощью учетной записи на портале mos.ru или в "Московской электронной школе".

Ранее платформа "Активный гражданин – детям" совместно с Московским планетарием подготовила офлайн-квест в интерактивном пространстве "Лунариум". Проводится он до 14 апреля включительно. Участники могут изучить необычные экспонаты и ответить на вопросы о них.

