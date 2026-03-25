25 марта, 18:29

ТАСС: подозреваемый в покушении на убийство девушки в Москве оставил долги на 3,3 млн руб

Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Москве оставил долги на 3,3 млн руб – СМИ

Фото: MAX/"Столичный СК"

Мужчина, который подозревается в покушении на убийство девушки на Ходынском бульваре в Москве, оставил долги на сумму свыше 3,3 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет как о долгах по кредитам, так и об исполнительных производствах и имущественных взысканиях. В частности, в отношении мужчины открыты 34 исполнительных производства, только одно из них прекращено. Кроме того, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за уничтожение чужого имущества, согласно статье 167 УК РФ.

Покушение на убийство девушки произошло 25 марта в квартире жилого дома на Ходынском бульваре. По предварительной версии, молодой человек нанес своей бывшей возлюбленной ножевые ранения, а затем скрылся с места преступления.

В СМИ отметили, что мужчина якобы пытался выставить произошедшее как суицид, так как написал от имени девушки предсмертную записку. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Позднее подозреваемый в покушении попал в ДТП в Подмосковье и скончался на месте.

