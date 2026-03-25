25 марта, 19:22

Культура

Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму с 7 по 9 августа

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму на территории арт-кластера "Таврида" с 7 по 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Мероприятие поддержит тематику Года единства народов РФ и объединит в одном пространстве представителей различных национальностей, культур и традиций.

"В 2025 году фестиваль на берегу Черного моря посетили 100 тысяч человек из всех регионов страны – это люди разных возрастов, интересов и сфер деятельности. Все они связаны любовью к стране и богатой культуре России", – сказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В 2026-м ожидается еще больше заявок от зрителей и участников – молодых людей, готовых показать себя и воспользоваться всеми возможностями, которые открывает для них "Таврида", подчеркнул он.

В программу фестиваля "Таврида.АРТ" вошли музыкальные шоу с участием звезд отечественной эстрады и молодых артистов, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, арт-шествие, гастрономические дегустации, ярмарки, выставки, экскурсии и другое.

Кроме того, будут работать тематические арт-кварталы, где будут проходить мастер-классы, круглые столы, встречи, воркшопы и семинары. Всего будет 8 направлений:

  • "Мода, архитектура и дизайн";
  • "Музыка";
  • "Изобразительное искусство";
  • "Театр и цирк";
  • "Кино";
  • "Литература и медиа";
  • "За сценой";
  • "Среда образования".

Для молодых представителей творческих индустрий фестиваль станет пространством возможностей, позволит заявить о себе и представить собственные проекты экспертам и зрителям.

При этом совместить отдых, культурное погружение и семейное времяпрепровождение смогут все желающие. Для этого можно приехать со своей палаткой и остановиться на территории палаточного городка. Для юных гостей проведут специальную детскую программу.

Для посещения "Тавриды.АРТ" необходимо до 26 июля включительно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Для обладателей доступа к системе "Таврида.АРТ 365" срок регистрации установлен до 6 августа.

Ранее сообщалось, что проект "Молодежь Москвы" провел свыше 7 тысяч мероприятий и помог реализовать более 3,5 тысячи инициатив жителей столицы с марта 2020 года. Проект предлагает 8 направлений для личностного и профессионального развития: "Карьера", "Спорт", "Город героев", "Дружба", "Креатив", "Развитие", "События" и "Команда".

