Песков заявил, что в РФ не отменят ограничения срока для должности омбудсмена

Отмена ограничений в два срока для должности уполномоченного по правам человека в России пока не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мне не известно о том, чтобы какие-то решения на этот счет были", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В апреле истекает второй срок полномочий федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Свою должность она занимает с 2016 года. Согласно закону, уполномоченный по правам человека в РФ назначается на пять лет. При этом один и тот же человек не может быть назначен более чем на два срока подряд.

Москальковой предложат новую должность, решение по этому вопросу будет принимать Владимир Путин, добавил Песков, однако не уточнил, какие именно предложения могут поступить уходящему омбудсмену.

Ранее президент России освободил генерал-полковника полиции Александра Горового от должности первого замглавы МВД России. Его место занял генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. В связи с назначением на новый пост последний был освобожден от должности начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.