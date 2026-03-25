25 марта, 19:56

Политика

Песков заявил, что в РФ не отменят ограничения срока для должности омбудсмена

Фото: kremlin.ru

Отмена ограничений в два срока для должности уполномоченного по правам человека в России пока не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мне не известно о том, чтобы какие-то решения на этот счет были", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В апреле истекает второй срок полномочий федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Свою должность она занимает с 2016 года. Согласно закону, уполномоченный по правам человека в РФ назначается на пять лет. При этом один и тот же человек не может быть назначен более чем на два срока подряд.

Москальковой предложат новую должность, решение по этому вопросу будет принимать Владимир Путин, добавил Песков, однако не уточнил, какие именно предложения могут поступить уходящему омбудсмену.

Ранее президент России освободил генерал-полковника полиции Александра Горового от должности первого замглавы МВД России. Его место занял генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. В связи с назначением на новый пост последний был освобожден от должности начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

