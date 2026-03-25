25 марта, 18:14Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 15 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО Минобороны России сбили 3 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
Мэр добавил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.
Массовая атака вражеских дронов на столицу началась ночью и возобновилась днем во вторник, 25 марта. В дневное время на подлете к городу были уничтожены 15 аппаратов.
На фоне этого аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.