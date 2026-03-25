Еще четыре проекта комплексного развития территорий реализуют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве реализуют еще четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ). Они затронут неэффективно используемые участки общей площадью 4,46 гектара в районах Внуково, Нагорном, Выхино-Жулебино и Бескудниковском, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Один из участков расположен в дачном поселке Кокошкино недалеко от одноименной станции МЦД-4. Площадь территории – 1,76 гектара, а градостроительный потенциал – 47,94 тысячи квадратных метров недвижимости.

Второй участок расположен по адресу Варшавское шоссе, владения 82–86, на пересечении с Чонгарским бульваром. Его площадь составляет 1,63 гектара, а градостроительный потенциал – 42,34 тысячи "квадратов" недвижимости.

Третий участок площадью 0,63 гектара находится на Рязанском проспекте. Его градостроительный потенциал оценивается в 22,22 тысячи "квадратов" недвижимости. Неподалеку находится станция "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро.

Четвертый участок располагается по адресу Дмитровское шоссе, владение 91, строение 1, рядом со станцией "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Площадь территории – 0,44 гектара, градостроительный потенциал составляет 11,55 тысячи "квадратов" недвижимости.

На перечисленных участках построят жилые комплексы по программе реновации. Территории рядом с ними благоустроят, также реорганизуют улично-дорожную сеть. Во дворах новостроек оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Ожидается, что после реализации проектов КРТ современное жилье получат более 2,5 тысячи человек. Кроме того, появятся свыше 400 рабочих мест.

Между тем в Бабушкинском районе по программе КРТ возведут жилье и общественно-деловой центр. Для этого планируется реорганизовать участки общей площадью 8,28 гектара. Всего там построят около 170 тысяч "квадратов" недвижимости.